Los mejores momentos de la entrevista a Risto Mejide en '¡Qué tiempo tan feliz!'
Vuelve a ver lo mejor, vídeo a vídeo
Llegó el gran momento: los 'Supersingles' se toman la revancha con Risto 😝
Años después, se cambian las tornas y Risto recibe su merecido
Años después las tornas han cambiado. En esta ocasión han sido nuestros queridos ‘Supersingles’ los que tenían los comentarios cargados para Risto Mejide. Jon Allende ha dejado claro que no llegó a tomarse mal los comentarios de Risto porque en todo momento entendió las intenciones del publicista y del programa. Sin embargo, ha reconocido que “la primera vez que me trató así lo pasé mal por mi familia”. Risto ha respondido a su estilo: “Los listos entendieron de qué iba el juego, los tontos siguen por ahí ofendiéndose”. MO-MEN-TA-ZO.
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CUENTA ATRAS
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LA TIENDA EN CASA
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CASTLE
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DIVINITY JUKEBOX
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TAQUILLA MEDIASET
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LA TIENDA EN CASA
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¿EN SERIO VIVES AHÍ?
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¿EN SERIO VIVES AHÍ?
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¿EN SERIO VIVES AHÍ?
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MINICASAS DE ENSUEÑO
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BUSCADORES DE MINICASAS
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RECIEN HIPOTECADOS
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RECIEN HIPOTECADOS
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RECIEN HIPOTECADOS
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RECIEN HIPOTECADOS
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TU CASA A JUICIO - VANCOUVER
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TU CASA A JUICIO - VANCOUVER
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TU CASA A JUICIO - VANCOUVER
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THE CLOSER
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MIRAMIMUSICA
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LA TIENDA EN CASA
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LA TIENDA EN CASA
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ANATOMIA DE GREY
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MUJERES DESESPERADAS
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MUJERES DESESPERADAS
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CASTLE
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MAJOR CRIMES
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MAJOR CRIMES
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LAS PELIS QUE NOS GUSTAN A NOSOTRAS: 'UN AMOR VERDADERO'
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CONQUÍSTAME (ESTRENO)
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GRAN HERMANO VIP 2017 (RESUMEN DIARIO)
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HOY EN CAZAMARIPOSAS
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HOY EN CAZAMARIPOSAS
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MAJOR CRIMES
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MAJOR CRIMES
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MIRAMIMUSICA
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LA TIENDA EN CASA
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CONEXIÓN SAMANTA
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CONEXIÓN SAMANTA
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CALLEJEROS
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ESPECIAL CALLEJEROS
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CALLEJEROS VIAJEROS
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CALLEJEROS VIAJEROS
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CALLEJEROS VIAJEROS
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CALLEJEROS VIAJEROS
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CALLEJEROS VIAJEROS
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CALLEJEROS VIAJEROS
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CHARLY Y LA FABRICA DE PASTELES
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CHARLY Y LA FABRICA DE PASTELES
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LA CIENCIA A TUS PIES
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LA CIENCIA A TUS PIES
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CIENCIA PARA TORPES
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CIENCIA PARA TORPES
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CONEXIÓN SAMANTA
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CONEXIÓN SAMANTA
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CONEXIÓN SAMANTA
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CONEXIÓN SAMANTA
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CONVÉNZEME
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CONVÉNZEME
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RÍO SALVAJE
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VOLANDO VOY
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VOLANDO VOY
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CALLEJEROS VIAJEROS
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CALLEJEROS VIAJEROS
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CALLEJEROS VIAJEROS
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CALLEJEROS VIAJEROS
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CALLEJEROS VIAJEROS
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CALLEJEROS VIAJEROS
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CALLEJEROS VIAJEROS
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CALLEJEROS VIAJEROS
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CALLEJEROS VIAJEROS
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CALLEJEROS VIAJEROS
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CALLEJEROS VIAJEROS
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CALLEJEROS VIAJEROS
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CALLEJEROS VIAJEROS
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CALLEJEROS VIAJEROS
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CALLEJEROS VIAJEROS
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CALLEJEROS VIAJEROS
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CALLEJEROS VIAJEROS
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CALLEJEROS VIAJEROS
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BE THE BEST
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GRAN HERMANO VIP 2017. LA CASA EN DIRECTO
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VETERINARIO AL RESCATE
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VETERINARIO AL RESCATE
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LA VIDA SALVAJE CON TIM
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LA VIDA SALVAJE CON TIM
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TRANSPORTES IMPOSIBLES
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TRANSPORTES IMPOSIBLES
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TRANSPORTES IMPOSIBLES
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TRANSPORTES IMPOSIBLES
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CHAPUZAS CONGÉNITAS
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CHAPUZAS CONGÉNITAS
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CHAPUZAS CONGÉNITAS
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BE THE BEST
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CHAPUZAS CONGÉNITAS
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CHAPUZAS CONGÉNITAS
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CHAPUZAS CONGÉNITAS
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CHAPUZAS CONGÉNITAS
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CHAPUZAS CONGÉNITAS
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CHAPUZAS ESTÉTICAS
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CALLEJEROS
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