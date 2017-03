¡La primera entrevista de Soraya Arnelas después de su maternidad!

La cantante Soraya Arnelas ha dado una entrevista a ‘¡QTTF!’ tras su maternidad. Se ha mostrado feliz y sonriente, y ha confesado que no tenía palabras para describir lo que está viviendo. Además, ha contestado a las críticas por haberse ido por ahí con su marido: “El tema de la maternidad hoy en día está muy cuestionado, si me encuentro bien ¿por qué no iba a hacerlo?”.