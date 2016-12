La novia de Rafa Mora, muy enfadada: “Si en una semana se besa con otra, imagínate”

Rafa Mora ha compartido su premio (cena y noche en una lujosa suite) con Mónica Hoyos y, además de miraditas y piropos, ha habido un tierno beso que ha molestado (mucho) a su novia. En una llamada, Macarena ha demostrado su enfado: “Hace unos días estaba muy enamorado de mí y ahora esto (…) Si en una semana se da un beso con otra, imagínate”. Tras escucharla, Rafa ha pedido perdón desde plató, ha explicado que su novia no pertenece a este medio por lo que hay algunas cosas que quizá no ha entendido y ha confesado: “Hemos planeado el beso, lo único que quería era picar a Carlos Lozano, si me he equivocado, pide perdón”.