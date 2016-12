Alba Carrillo, a Terelu: "No voy a ser una mujer despechada en 2017"

Ella no hubiera deseado convertirse en la protagonista del año del papel couché, pero lo ha hecho y Terelu Campos ha querido saber cómo se encuentra y qué balance hace Alba Carrillo del año que está a punto de terminar. "Estoy deseando entrar en el 2017 haciendo el delfín y hacerle la peineta a este año", así es como Alba Carrillo quiere decir adiós a un año fatídico para su corazón. Pero, ¿el año no ha tenido nada bueno para Alba? "Qué soy más fuerte de lo que me pensaba". La ex de Feliciano López asegura que el divorcio no ha sido tan traumático como pensaba porque se siente más liberada que el año pasado, pero que la presión mediática sí ha sido complicada de gestionar. Alba tiene claro que al 2017 le pide ser feliz porque este año no ha tenido ni tiempo: "El 2016 ha pasado por mí, pero yo no por él. Tengo que estar más tranquila". Cree que ya ha pasado página, está esperando poner el broche legal a su separación y quiere seguir luchando por lo que le corresponde, pero sin rencor.