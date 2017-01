Bea y Rodri: “Fuera estamos mejor todavía”

Momentazo en ‘Sálvame’. La ganadora de ‘GH 17’ nos ha visitado, su chico le ha acompañado en plató y han protagonizado toda una declaración de amor. “Estamos aún mejor fuera, estoy en casa de la suegra y me cuida demasiado”, nos ha contado Bea mientras Rodri nos ha confesado que los dos tenían miedo a lo que pudiera suceder en el exterior pero, por ahora, no han discutido “ni una sola vez”. Además, nos han contado cómo están las cosas con Adara...

Su historia en ‘GH 17’ nos conmovió. Bea y Rodri se llevaban de maravilla pero, pronto, ella empezó a sentir cosas que parecían no correspondidas y, cuando menos lo esperábamos, todo comenzó. Protagonizaron una intensa historia en el reality en la que ambos se denominaban “la choni” y “el pijo” pero ¿qué ha pasado fuera”

“Estamos mejor todavía”, nos ha dicho Bea en 'Sálvame'. La ganadora de ‘Gran Hermano 17’ está viviendo en casa “de la suegra”, que asegura que la quiere y le cuida incluso “demasiado”. Parece que las cosas marchan bien y Bea ha dejado claro que no son tan diferentes: “Ni él es tan pijo como lo pintan ni yo tan choni”.

Y Bea no ha venido sola, Rodri (que cumple años) la ha acompañado en plató. El finalista del reality ha explicado que ambos tenían miedo al exterior, pero sus temores no se han cumplido: “Estamos genial, no hemos discutido ni una vez desde que hemos salido, incluso tenemos a nuestras madres juntas en casa ahora”.

Rodri, de Adara: “De la que me he salvado…”

Pero en su historia en 'GH' también interviene Adara. Rodrigo se fijó en ella en la casa de Gaudalix de la Seirra pero, finalmente, ella empezó una relación con otro concursante, Pol. Las discusiones de Rodri y Bea con Adara han sido constantes a lo largo de todo el reality y ahora no hay relación: “De la que me he salvado”, ha dicho Rodrigo.