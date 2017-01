Laura Fa, a Mila: “¿Querías que me sintiera incómoda? Lo has conseguido"

Tras su debut en 'Sálvame', Laura Fa contó en un programa de radio una confidencia que le hizo Belén Esteban, habló de Paz Padilla, de Terelu Campos... y la polémica empezó. Laura pidió perdón por contar lo que le dijo Belén Esteban, pero no lo demás y, en su reencuentro en plató, la polémica ha vuelto.

Laura ha vuelto a pedir perdón, cree que ha pagado “la novatada” y asegura que no actúa con maldad. “Pasé mala noche porque me pareció un aquelarre innecesario”, se ha quejado y, sin dar nombres, ha dicho que quien ha intentado que se sienta incómoda lo ha conseguido. Ante sus palabras, Mila Ximénez le ha contestado: “Estás llorando desde que has entrado”.

“Eres la más mayor de aquí y deberías ser la más coherente”, ha contestado Laura y a Mila no le ha gustado nada el comentario: “Si lo único que vas a decir de mí es que soy la más mayor, gracias a Dios, porque para tener tu edad y ser tan boba…”; “¿querías que me sintiera incómoda? Lo has conseguido”, ha respondido Laura.

Belén Esteban ha pedido la palabra para explicar que Laura también le ha pedido perdón en privado: “Sabe que lo que hizo no está bien hecho, la he escuchado y ya está”. No dice si se cree o no a su nueva compañera, pero sí ha dejado claro que ellos siempre la han tratado bien.