Belén: "No he hablado ni con los concursantes de ‘GH VIP’ ni con mis compañeros para que den de lado a Toño"

Tras escuchar las críticas, Belén Esteban ha dejado claro que no ha pedido a nadie que le respalde en su polémica con Toño Sanchís. Es más, conoce a algunos de los concursantes pero asegura que no les ha llamado. Mientras tanto, Toño responde a las preguntas de Alonso Caparrós en el reality asegurando que está tranquilo y que lo único que puede pasar en el juicio es que le den razón porque "no hay nada".

Tras ver ‘GH VIP’, Belén Esteban ha querido dejar algo claro: “Se meten con nuestro programa y vamos a ver, yo no he puesto a nadie una pistola en la cabeza para que esté conmigo, cada uno tiene su personalidad para saber lo que tengo que hacer”.

La colaboradora de ‘Sálvame’ conoce a algunos de los concursantes del reality pero asegura que no les ha llamado para conseguir su respaldo: “No he hablado ni con ellos ni con mis compañeros para que den de lado a Toño”.

También ha hablado de su participación en el reality y es que, aunque hay comportamientos de las que se arrepiente, se siente “orgullosa” del conjunto: “Lo que me pagaron me lo gané, no como otros que están ahí y que no hacen nada”.

Toño, de su juicio con Belén: "Lo que tenga que ser, será y será darme la razón"

Mientras tanto, Toño empieza a hablar en ‘GH VIP'. Alonso Caparrós le ve “muy tranquilo” en lo que se refiere a su polémica y batalla judicial con Belén Esteban: “Ha sido muy difícil pero el amor lo puede todo, tengo una familia y unos amigos estupendos”, le ha contestado Toño. Además, niega que sus abogados le hayan recomendado silencio: “Habrá un juicio y lo que tenga que ser, será. Y será darme la razón porque no hay ningún tipo… Nada”.