Anabel Pantoja vuelve de Cuba pero… ¿Viene en camino un Pantojito?

“Según ha contado en la publi, lleva un mes de retraso”, ha anunciado Kiko Hernández, medio en broma, medio en serio, ante la sonrisa de Anabel, que negaba con la cabeza mientras Paz gritaba: “¡Ay que va a venir un cubanito!”; “Si fuera realidad, sería españolito, sevillanito, de Fleky”, ha contestado Anabel, que no cree que esté embarazada, pero ha dicho: “Ahora de momento no, ya le he explicado una cosa a David que no tengo por qué contarla pero me faltan dos días, cuando pasen dos días llamo en directo”.