Jorge Javier Vázquez: "Me daba mucha rabia ver que 'Sálvame' iba bien sin mí"

Una exitosa gira teatral ha tenido a Jorge Javioer distanciado del que es su programa. Finalizada su gran función 'La vida iba en serio', el alma máter del programa vuelve a presentar las tardes de Telecinco. En su retorno al "útero materno" como él mismo ha dicho, ha dejado claro que viene "dispuesto a entregarme por entero, dispuesto a pasármelo bien" pero también muy rebelde "con ganas de discutir las decisiones de la dirección". Ha dejado claro que necesitaba "aire" después de siete años pero que, desde su casa "no quería ver 'Sálvame" porque "me daba mucha rabia que todo fuese bien sin mí, no lo podía soportar, no quería ver lo bien que se lo pasaban". Finalmente Jorge Javier Vázquez vuelve al programa "al que se lo debo todo, necesitaba volver".