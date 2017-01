Jorge Javier responde a Isabel Pantoja: "Prefiero estar en la mierda que a su lado"

El presentador de 'Sálvame' hacía una pausa en su respuesta a Isabel Pantoja para destacar: "Merecemos una reflexión del sistema penitenciario español. Pensamos que las cárceles sirven para que la gente haga examen de conciencia... A usted [Isabel Pantoja] no le ha servido de nada." Jorge Javier ha guardado un lugar en su discurso para recordar a Isabel Pantoja momentos claves de la relación que ambos guardaban. Uno de los momentos clave de la ponencia de Jorge Javier llegaba con la frase: "Ahora que ya no le sirvo usted me da una patada y me envía a la mierda… Prefiero estar en la mierda que a su lado."