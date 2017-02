Pantoja "perdió los nervios" escuchando a J.J. y dudó entre demandar o un acercamiento, según Kike Calleja

Según Kike Calleja, Isabel “perdió los nervios” escuchando el alegato de J.J. Vázquez, asegura que con sus palabras no se refería al presentador y cree “desmesurada” su respuesta. Además, cuenta que por un lado pensó “en demandar” y, por otro, le habrían aconsejado que intentara un acercamiento con él. J.J. se pregunta qué parte de lo que dijo es demandable y ha optado por la ironía: “Como la señora Pantoja me demande y tenga que usar una mañana para ir a declarar o hacer alguna cosa, la lío”. Además, ha apuntado que si quiere un acercamiento las puertas de su casa están abiertas, las de Mediaset.

La respuesta de Jorge Javier Vázquez a las insinuaciones de Isabel Pantoja sigue gerando la polémica. “Sabemos qué piensa y qué ha comentado Isabel Pantoja de tus palabras”, le ha dicho Mila Ximénez y el presentador especulaba: Cree que dirá que está muy dolida, que no se refería a él... pero le anticipaban que no estaba en lo cierto: “Pues te digo una cosa, vengo con ganas de guerra ¿eh?”, ha dicho J.J. Y es que el tiempo de reflexión no le ha servido para venir tranquilo, “al contrario”, y añade: “Por soy buena persona, pero si leyera un mensaje que recibí de una persona…”

Finalmente ha sido Kike Calleja quien nos ha transmitido la reacción de la cantante. Al parecer, cree "desmesuradas" las palabras del presentador, asegura que no se referió a él en su última entrevista y duda entre tomar dos caminos: "Dice que había tomado la decisión de demandarte, parte de la familia le decían que lo hiciera". Sin embargo, parece que hay otra parte de la familia que opta por el acercamiento: "Me ha llamado una persona para ver cómo podíamos interceder para que hablaras o bien con ella o con una persona cercana a ella".

"¿Consideras que hay algo demandable?", ha preguntado J.J. Vázquez y ha advertido irónico: "Como la señora Pantoja me demande y tenga que usar una mañana para ir a declarar o hacer alguna cosa, la lío". En cuanto al acercamiento, asegura que no tiene problemas, pero en televisión: "Tiene las puertas de mi casa abiertas, las de Mediaset, para que hablemos. Más cerca que vamos a estar en un plató no podemos estar".

Primicia: Primeras imágenes de Pantoja tras la polémica con J.J. Vázquez

“Buenos días” y “hace mucho frío” son las únicas palabras que Isabel Pantoja ha dirigido a los medios de comunicación. Es la primera vez que la vemos tras el alegato de J.J. Vázquez, Sergi Ferrer le apuntaba que se rumoreaba que podría demandar y ella decía: “¡Ay qué tontería, por favor!”