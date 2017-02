Anabel Pantoja: “No me han pedido que abandone el programa, pero me han aconsejado que no esté pasándolo mal”

Anabel Pantoja ha vivido momentos difíciles en el programa y es por ello por lo que le han aconsejado que no merece la pena pasarlo mal. “No me han pedido que abandone el programa, pero me han aconsejado que no esté pasándolo mal”, ha dicho la colaboradora. Aun así, no se queja del trato de sus compañeros, ya que asegura que le tratan bien y le han respetado en todo momento.