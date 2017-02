Toño Sanchís, de Belén Esteban: “He sido su fuente de ingresos, si no, de qué va a hablar”

Toño Sanchís opina sobre la polémica entre Jorge Javier Vázquez e Isabel Pantoja. Cree “desmesurado” el alegato del presentador y cree ver que con sus palabras quiere “dase importancias que igual no le corresponden”. En cuanto a su conflicto con Belén Esteban, se declara “feliz” por no estar junto a ella y añade: “Yo he sido su fuente de ingresos, si no, de qué va a hablar”. Ante sus palabras, la colaboradora no ha dudado: “No, no, no, yo he sido tu fuente de ingresos durante 9 años, yo, yo. De ingresos y de lo que no son ingresos”.