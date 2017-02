Los coaches de 'Ahora todos cantan' la lían

Al parecer, algunos de los coaches de la nueva sección ‘Ahora todos cantan’ se han echado para atrás al conocer a sus futuros compañeros. Javián era uno de los elegidos para ayudar a los colaboradores con sus canciones pero cree que esto le puede restar más que sumar: “Yo no me veo en el mismo campo que ellos”. Por otro lado, Yurena tampoco formará parte del equipo: “Hay personas con las que no deseo ser relacionada”, ha dicho la cantante.