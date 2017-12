Mark Hamilton, marido de María Lapiedra: “Si yo hablo, arde Troya”

Nuestra reportera ha actuado como portavoz de María Lapiedra, de quien es amiga desde hace muchos años. “Yo le he preguntado esta mañana que por qué sigue con Mark y me ha dicho que es un buen padre y un buen marido, pero no me ha hablado de pasión”, ha dicho Laura Lago. Teniendo mucha más información sobre esta historia que el común de los periodistas, Laura ha entrevistado a Mark Hamilton, quien ha asegurado que no sabe quién es Gustavo González: “Es que yo no sé quién es Gustavo. El único Gustavo que conozco es la rana. Lo que sí le voy a decir a Lydia (Lozano) es que yo no vivo de mi mujer. Yo soy un arquitecto anónimo y eso es lo que voy a seguir siendo”.