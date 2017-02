Rafa Mora: “Quiero creer a Macarena”

Ian, ex de la novia de Rafa Mora, se sentó en el ‘Deluxe’ para afirmar que había tenido encuentros con ella cuando ya tenía una relación con Rafa. El colaborador defendió a su chica por encima de todo pero, cuando las cámaras se apagaron y pudo ver los mensajes de Ian, la cosa cambió.

Pasado el fin de semana, la relación estaba rota “al 99%” y el propio Rafa Mora confesaba que no podía estar con una persona en la que no confiara totalmente. Sin embargo, ‘Sálvame’ quiso mediar y no solo localizó a Macarena (que se declara totalmente enamorada), sino que consiguió que acudiera a Telecinco y diera la cara en directo. Rafa no pudo dejar que se marchara sin darle un abrazo y protagonizaron un emocionante reencuentro.

Sin embargo, las cosas están lejos de solucionarse. Rafa quiere que Macarena le demuestre la verdad y, tras una larga charla con ella fuera de cámaras, nos confiesa: “Quiero creerla”.

Ian vuelve a 'Sálvame': "No he querido meterme en la relación"

Ian también ha vuelto al programa, aunque en la distancia. Las cámaras se han trasladado a su casa y, desde allí, afirma que no ha vuelto a hablar con Macarena. Además, ante las críticas de algunos colaboradores, se defiende: "Yo no la he llamado y no me he querido meter en la relación, siempre me ha llamado ella mí".