Belén Esteban, tras su entrevista sobre Campanario: “Tengo la conciencia tranquila”

La entrevista de la colaboradora ha generado la polémica, hay quien critica que Belén haya hecho esto público ya que María José se encontraba mal y parece que también ha provocado el enfado de Jesulín de Ubrique. “Si no hay relación ninguna”, ha dicho Belén de su expareja y ha añadido que no se arrepiente: "Tengo la conciencia tranquila”.

“Lo dije como pude decirlo, no me cebé”, ha añadido la colaboradora que ha dejado claro que no intentó vender esto a una revista. Además, no entiende que se le critique por hacer algo que otros ya han hecho: “¿Cuándo la sacamos en la playa no era malo? ¿Cuándo sacamos a Raquel Mosquera en la ventana no es malo? ¿Lo que hace Belén es malo?”.