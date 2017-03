¿Demandarán a Ian Castro?

“Rafa está convencido de que Macarena está diciendo la verdad, al punto de que va a financiar o ha financiado ya la defensa jurídica de Macarena”, ha asegurado Kiko Matamoros. Rafa cree que Ian atacó su honor asegurando que tuvo encuentros íntimos con macarena. “Si fue él quien me dijo que me sentara aquí”, ha contestado Ian pero Matamoros añade: “Está en el convencimiento de que este señor no lo va a poder demostrar”.