La presunta madre biológica de Chabelita, a metros de Isa en el concierto de Pantoja

El equipo de ‘Sálvame’ ha localizado a Roxana Luque, presunta madre biológica de Chabelita, a las puertas del concierto de Isabel Pantoja en Lima. “Feliz” y “emocionada por estar cerca”, así se ha mostrado Roxana, que durante el concierto ha transmitido en directo a través de las redes sociales para ver si, así, Isa se ponía en contacto con ella. No lo consiguió, y ha asegurado marcharse triste, aunque sin perder la esperanza.

La cantante ha dado un concierto en Lima y, sin duda, ha triunfado. Isabel Pantoja ha vendido 16.000 entradas y se metió al público en el bolsillo cantando, bailando, desfilando e incluso rapeando. Utilizando la letra de una canción, Isabel dijo necesitar “un buen amor”, pero lo que no hubo fueron alusiones familiares como en otros conciertos.

Isa Pantoja vio el concierto de su madre en primera fila, pero lo que no podía esperar ninguna de ellas era que Roxana Luque, que asegura ser la madre biológica de Isa, acudiera al recinto. Las cámaras de ‘Sálvame’ han captado el momento en el que Roxana esperaba a las puertas para entrar al concierto.

“Quiero ver a Isabel Pantoja y además yo sé que ha venido con Chabelita, quiero verla”, nos decía Roxana que se declaraba “emocionada”, “feliz” por estar “cerca” de ella y decía que si la viera le daría “un abrazo muy fuerte”. Y es que a Roxana le ha gustado que Chabelita haya decidido acudir a Lima: “Que lo conozca, ha vivido acá, por lo menos unos meses”.

A lo largo del concierto, Roxana ha transmitido en directo a través de sus redes sociales por si Isa contactaba con ella, pero no ha sido así. Han estado a unos metros de distancia, Isa en primera fila y Roxana al final de la de la pista pero el concierto terminó y no consiguió verla.

“Estoy un poco triste, no la pude ver por ningún lado, pero voy a esperar, pienso que me podría llamar”, ha dicho Roxana a la salida, que decía no perder las esperanzas.