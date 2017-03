Lydia Lozano desmiente a Antonio Fontaneda: “Yo no he estafado a nadie”

A Antonio Fontaneda no le salen las cuentas con Lydia Lozano. Se refiere al certamen de moda que hizo en Pamplona, asegura se acordaron los famosos que iban a acudir cada día y que él le dio a Lydia 12 millones pero, haciendo cuentas, cree que solo gastó seis. Lydia, sorprendida, le desmiente, asegura que todo el mundo cobró y afirma: “Yo no he estafado a nadie”.