Lágrimas, gritos y descalificaciones: Así ha sido el cara a cara entre Mila y Lydia

Lydia Lozano y Kiko Hernández fueron muy amigos. Su amistad surgió en 'A tu lado' pero acabó cuando Kiko se sintió traicionado por su amiga. Todo sucedió cuando el colaborador recibió un revés personal, se lo contó a Lydia Lozano, ella a una amiga suya (que trabajaba en televisión) y la información se filtró.

La colaboradora siempre ha negado haber traicionado a su amigo, la polémica cesó pero ha resurgido. Kiko Hernández, que acaba de ser padre, ha vuelto a España con sus mellizas y ha reprochado a Lydia que apenas le haya escrito tres mensajes en todo su tiempo fuera. Lydia creyó "innecesario" el comentario y explicó que si no se ha preocupado más ha sido para que no se sospeche de ella si se filtraba información y, en ese momento, Matamoros hizo el comentario que no nos ha devuelto al pasado.

Matamoros recordó que en el caso de Hernández y Lydia hay antecedentes en cuanto a filtraciones pero ella lo niega. Asegura que hay compañeros que saben quién filtró la información que afectaba a Kiko y Mila Ximénez le ha plantado cara: “Para mí el nombre es Lydia lozano”, ha espetado la colaboradora que acusa a su compañera de juego sucio.

“Para mí el nombre es Lydia lozano”, ha espetado la colaboradora que acusa a su compañera de juego sucio: “Eres una tramposa, una bocazas y una mala compañera”. Lydia está “harta” de escuchar lo de que es mala compañera, entre lágrimas ha pedido que se lo demuestren y Mila le ha pedido que llore “en casa”.

Lydia Lozano: “Cada vez que una compañero hace una entrevista, el ‘zasca’ gordo me lo llevo yo”

La pausa publicitaria ha sido complicada, el desencuentro ha continuado y Lydia Lozano ha llegado a una conclusión: “Cada vez que un compañero hace una entrevista, el ‘zasca’ gordo me lo llevo yo”. Mila Ximénez ha respondido a su compañera: “Si quiere ir de víctima que vaya, pero es my rato que todos sus compañeros piensen lo mismo”.