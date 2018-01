Las demoledoras conversaciones de María Lapiedra y Mark, al descubierto: "Gustavo debería dejar a María"

esta ha sido la propuesta de Kiko Hernández para que Mark Hamilton demostrara su verdad y que no tiene un doble juego con María Lapiedra, su todavía mujer. Las dudas surgían ante la actitud del matrimonio ya que, a pesar dea lo largo de los años y su actual relación con Gustavo González, se llevan de maravilla hasta el punto de que comparten tardes de risa en pastelerías o él le recoge en la estación de tren.

El presentador también nos ha desvelado que hay “cosas muy sucias” que no dejan en buen lugar a María Lapiedra ya que cree que su comportamiento es “difícil de justificar”. Jorge Javier ha recomendado a Mark que no viva "con miedo" y, en esta línea, Kiko Hernández ha explicado que Mark lleva casi un mes “advertido” de que le ocurrirían “cosas” si no hacía lo que María tenía en mente.