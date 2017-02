Rafa Mora, roto tras el 'Poli' de Macarena: "No puedo luchar con la desconfianza"

Contra todo pronóstico, Macarena no solo tuvo contacto con su ex, Ian, sino que fue desleal a Rafa Mora. Así de rotundo se mostró el ‘PoliDeluxe’, dejando a todos atónitos y sobre todo a Rafa Mora, que rompió su relación. Pero ¿cómo está ahora? El colaborador de ‘Sálvame’ ha pasado un fin de semana “muy complicado” y no se arrepiente de su decisión: “De momento, esto ha terminado, necesito recuperarme”.