Macarena se someterá al ‘PoliDeluxe’ para demostrar que ha sido leal a Rafa mora

Ante el testimonio de su ex, Macarena afirma que ha sido leal a Rafa Mora, pero él duda y da por rota su relación. Macarena se negó a a responder en el 'PoliDeluxe', pero ahora ha rectificado y ha decidido someterse a la prueba. Para Rafa este es un "acto de valentía", cree que la prueba puede "esclarecer" lo que ha pasado, pero matiza que su relación, a día de hoy, está rota: "He dejado a Macarena queriéndola".

