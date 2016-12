Mila: "Teresa no nos permite hablar sobre la presunta infidelidad de Edmundo, pero luego él habla en una revista, previo pago”

Tras la polémica emisión de la última entrega de ‘Las Campos’ y la conocida bronca entre Mila y Terelu en el debate posterior al programa, las colaboradoras de ‘Sálvame’ han vuelto a verse las caras en el plató del ‘Deluxe’. Mila Ximénez no ha perdido la oportunidad de reprocharle a Terelu alguna de las actitudes de su madre: “Me da mucha rabia que María Teresa Campos no nos permita hablar sobre la presunta infidelidad de Edmundo, pero luego él hable sobre ello en una revista, previo pago”. A Terelu le ha echado en cara el hecho de que, en su opinión, se acobarde delante de su madre y no sea capaz de decirle las cosas claras.