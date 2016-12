Terelu Campos: "Edmundo no es ningún santo, pero mi madre tampoco lo es"

Terelu le ha asegurado a Kiko Matamoros que no conoce demasiado a Edmundo y que, aunque considera que no es “un santo varón”, la pareja de su madre le ha dado felicidad a María Teresa y es de lo mejor que le ha podido pasar a la presentadora. Carmen Borrego también ha querido opinar y ha asegurado que Edmundo “no es un santo pero mi madre tampoco”. Terelu se ha sincerado por completo y nos ha explicado que egoístamente Edmundo les ha quitado preocupaciones por el hecho de estar día a día con su madre. Kiko Matamoros no ha tenido pelos en la lengua a la hora de reconocer que no cree ni una sola palabra de Terelu: “Es más elegante la negativa de tu madre a hablar, que venir aquí a contar mentiras”.