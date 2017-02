¡Momentazo en el 'Deluxe'! Kiko Matamoros rechaza el abrazo de su hijo Diego en directo

Entre bromas del presentador con Kiko Matamoros comenzaba el tema. Mientras que el padre de Laura y Diego avisaba de que no pretendía frivolizar con el tema de las relaciones con sus hijos, Laura, que ahora lleva una buena relación con su padre, aseguraba que ya ha desistido en acercar pareceres entre Diego y Kiko. Ante tal afirmación, Diego daba un pequeño paso hacia su padre afirmando que está contento con la cercanía que mantienen su hermana y su padre.

Agradecido con los gestos que su padre ha tenido en los últimos días por el escándalo de Jorge Blanco, Diego ha querido acercarse físicamente a su padre pero Kiko Matamoros, tajante con el tema que debía tratarse hoy en el programa, ha salido de plató rechazando cualquier acercamiento con su hijo en el programa de este viernes. Diego ha dejado claro que: “Me he levantado para darle la mano y agradecerle lo que ha estado haciendo por nosotros estos días con este tema. No pasa nada.”

Al comenzar la entrevista, Diego y Laura han comentado cómo comenzaron ha darse cuenta de la supuesta estafa por parte de Jorge Blanco. Diego comenzó a sospechar cuando el representante, enfadado con Nagore Robles, mandó un fotógrafo al local donde se encontraba ella junto a Sandra Barneda. También han narrado un episodio en el que, según cuentan: "Jorge intentó comprar a mi hermana para que se callara y no comentase nada"

Jorge Javier Vázquez les ha preguntado sobre un tema muy delicado, ¿cuánto dinero debe a los hermanos? "Yo no me puedo quejar de lo que he ganado porque una persona diría que he ganado mucho, pero he perdido más que he ganado", ha declarado Diego. "No me puedo pillar los dedos porque es un tema que no está claro, pero 20.000 euros seguro que me debe. Trabajo gratis desde el mes de septiembre porque no le apetece pagar", ha respondido Laura.

Durante el verano, Diego Matamoros ya comenzó a sospechar de su representante, pero no ha sido hasta ahora que todo ha salido a la luz. "He aguantado tanto porque no quería que me pasara lo que le pasó a Laura. Porque me debía dinero y si yo rescindía el contrato no iba a cobrar nada. Gracias a que me esperé le he podido dar a mi hermana varios audios", ha declarado.