Aylén se confiesa: "Marco hace cosas con Alyson que conmigo no hace"

Aylén ha asegurado que hay muchas cosas que su todavía novio Marco Ferri no hace con ella y sin embargo sí hace con Alyson. ¿A qué se refiere la modelo? Según nos ha explicado, el italiano y su compañera de concurso tienen una afinidad y unos momentos de risas que con ella no tiene. “No sé si es que Marco no se toma el mismo tiempo en disfrutar conmigo como hace con ella”, explicaba Aylén.