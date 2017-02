Rafa Mora deja definitivamente a Macarena al enterarse de que se ha acostado con su ex

La pregunta que sin duda alguna más preocupaba a Rafa Mora es la de si Macarena ha mantenido relaciones sexuales con Ian, su exnovio. Pese a que la bailarina ha contestado ante el polígrafo de Conchita que no ha habido relaciones sexuales con Ian, la máquina ha asegurado que miente. Conchita ha querido recalcar algo: “Esta pregunta se la he repetido hasta en cuatro ocasiones, yo quiero mucho a Rafa Mora y lo he hecho por él, pero no hay lugar a dudas, Macarena miente”. Rafa Mora no daba crédito: “Ella me ha jurado y perjurado que no se había acostado con Ian, no voy a volver con ella”.