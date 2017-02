Rafa Mora rompe definitivamente con Macarena tras sus mentiras en el 'polideluxe'

La pregunta que sin duda alguna más preocupaba a Rafa Mora era la de si Macarena había mantenido relaciones sexuales con Ian, su exnovio. Pese a que la bailarina ha contestado ante el polígrafo de Conchita que no había tenido relaciones sexuales con Ian, la máquina ha asegurado que miente. Conchita ha querido recalcar: “Esta pregunta se la he repetido hasta en cuatro ocasiones, yo quiero mucho a Rafa, lo he hecho por él, pero no hay lugar a dudas, Macarena miente ”. Rafa Mora no daba crédito: “Ella me ha jurado y perjurado que no se había acostado con Ian ”.

¿Es cierto que siendo ya novia de Rafa Mora le has mandado a Ian, tu ex, fotos de alto contenido erótico? Así comenzaba una de las preguntas más comprometidas del 'polideluxe' a la que Macarena respondía que sí. Como era de esperar, Rafa Mora se derrumbaba por completo pese a que la bailarina intentaba explicar que simplemente intentó pedir consejo a su ex por unas “manchitas” que le habían salido en el pecho. Esta respuesta no ha convencido, ni de cerca, al extronista: “Me has decepcionado, Macarena, no puedo ”.

Una pregunta que ha hecho que tanto Macarena como Rafa Mora hayan mantenido la respiración durante unos segundos ha sido la de si la bailarina le decía ‘Te quiero’ y ‘Necesito verte’ mediante mensajes de texto a Ian. Macarena ha respondido que sí y, pese a haber asegurado que se trataba de simple amistad, Rafa Mora no ha terminado de creerse las palabras de su exnovia: "Yo quiero a mis exnovias, pero no me mando mensajes con ellas en ese tono".

Todos vibramos con el momento en el que Macarena le dijo que sí a Rafa Mora cuando este le pidió matrimonio en 'Cámbiame', sin embargo, el polígrafo de Conchita ha asegurado que miente a la pregunta de si realmente quiere casarse con él. El extronista ha intentado ser comprensivo con ella asegurando que en el momento en el que se encuentran es normal que no sepa seguro si quiere o no casarse con él. Los colaboradores, sin embargo, no opinaban igual: "Si quieres a alguien, deseas casarte con esa persona", aseguraba Belén Esteban.

Conchita ha tenido que tragar saliva ante la pregunta “ ¿Estás enamorada de Rafa Mora?”. Pese a que ella ha asegurado que sí, el polígrafo ha determinado que miente. Macarena se quedaba sin palabras, pero Rafa Mora sí podía hablar: “La quiero muchísimo como para hacer sangre, el dolor ya lo tengo yo, no quiero que ella sufra”. Jorge Javier se ha dado cuenta de lo mucho que estaban sufriendo ambos y no ha dudado en llevársela a parte para que se sintieran más protegidos. En el sofá, y con Rafa Mora a su lado, Macarena se ha derrumbado por completo.