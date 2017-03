El padre de la niña que se quedó colgada de una ventana: “La madre le dejaba sola”

Hace unas semanas, toda España estaba en vilo por una niña que se encontraba colgada de una ventana en Alicante. La madre de la criatura le había dejado sola, y ella, de tan solo cinco años, había escalado hasta la ventana. Los vecinos alertaron a los bomberos, que no tardaron en rescatarla. Más adelante, se conocía que la madre se encontraba en el gimnasio con su actual pareja. Miguel Ángel, el padre de la pequeña, ha querido contar en 'Sábado Deluxe' su versión. Ha comentado que no era la primera vez que la niña se quedaba sola y además, piensa que no quiere que la madre eduque a su hija.