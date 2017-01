¡¡Bombazo!! Aramis Fuster tiene un nuevo novio: "Hemos empezado a salir hoy"

Aramis Fuster no deja de sorprendernos y tras su cambio en el programa de 'Cámbiame', se ha sentado en plató para contarnos que tiene un nuevo novio. Se llama Jesús y ya hablaban hace tiempo pero ha sido hoy mismo cuando han empezado a salir como novios. Él no parece estar muy conforme con su cambio de 'look' y hemos protagonizado una pequeña discusión amorosa...