Alba Carrillo y Feliciano mantenían relaciones sólo cuando había 'Deluxe'

Feliciano nunca le dio explicaciones a Alba de por qué apenas mantenían relaciones sexuales, pero tiene claro que "él a mí nunca me dijo expresamente que yo no le gustase", explica Alba. Afirma que su marido le propuso hacer tríos pero ella no lo aceptó y que le insinuaba que se operase los pechos. Sin embargo recueda que las veces que intimaban durante el matrimonio era los viernes, "viéndote a ti" le cuenta a Jorge Javier.