La confesión íntima de Ada Colau de la que todos hablan

La infancia de Ada Colau no fue sencilla:, pero si hay un pasaje difícil de su adolescencia ese es el intento de violación que sufrió. Cuando Ada Colau explicó que cuando tenía unos 16 años estuvo a punto de sufrir una agresión sexual , algunos la tacharon de “oportunista”. Sin embargo, la alcaldesa tiene claro que esos comentarios “vienen de una sociedad machista”. Considera que se ha evolucionado en este aspecto pero que aún. “Es la hora que me da la gana y me visto como me da la gana. Soy una mujer libre en un país libre. Nadie tiene derecho a cuestionarme mi forma de vida y eso no justifica que nadie me agreda”.