Blanca Portillo: “Pocas veces se cruza una con genios y Pau Freixas es uno”

Pau Freixas es el director español que más pasión transmite de los que he tenido la oportunidad de entrevistar. Capaz de convencerte con una frase o una mirada de que su serie es muy buena, diferente a todas las demás, sin ni siquiera tener la oportunidad de ver un adelanto de su obra. " Son los guiones de los que me siento más orgulloso de todo lo que he hecho en mi vida", dice. El director de la aclamada 'Pulseras Rojas' reconoce que se ha "vaciado" desde que comenzara este proyecto "hace 2 años y 14 días". "Nos tomamos esto como si fuera nuestra vida. Lo que veas en esta serie es hasta dónde llego yo", contesta.

L a serie gira en torno a Juan Elías, el sospechoso de un crimen que asegura haber perdido la memoria en un accidente de tráfico. Francesc Garrido nos cuenta el reto de interpretar a Elías. Ha sido un acto de fé", explica. "Una experiencia muy excitante porque como actor no sé hacia dónde va el personaje y como personaje, al no recordar su pasado, no sé de dónde viene".

La mayoría de los actores coinciden en que ellos mismos han tenido que entrar en el juego de confusión que propone Freixas. "La trama se desarrolla día a día, sin elipsis, y no sabemos nada hasta que nos llega el nuevo guión", cuenta Nancho Novo. Ese juego, ese viaje que el espectador hará en cada capítulo, nos lo explica el propio Freixas. "Es una serie que propone un juego simbólico, de la dualidad, de los personajes, de sé o no quién eres. Estamos dentro de la trama, de si mientes o no mientes", dice. "Las dudas del personaje sería la trama que hila la historia, en la que hay personajes complejos que esconden mucho", explica el director, que comenzó a trabajar en el perfil de los personajes tres meses antes de escribir el guión. Esa dualidad está también presente en el juego gráfico del cartel de 'Sé quién eres'.

Freixas adelanta que la serie está concebida para tener dos temporadas. En el momento de escribir esto están grabados siete capítulos de los diez que conforman la primera temporada. "No puedo cerrar estos personajes con 10 capítulos. He hecho el ejercicio de intentar cerrar la serie en una temporada, pero es imposible. Lo he escrito, pero no funciona, sería como traicionar a la serie. Pide dos temporadas", comenta. Aún así, el final de la primera temporada sí responderá a la pregunta de sé quién eres, confirma el director barcelonés.



El personaje de la mujer de Elías lo intrepreta Blanca Portillo, que se deshace en elogios hacia Freixa. "Pocas veces se cruza una con genios y Pau es uno. Dirige a los actores como poca gente dirige en la televisión", dice. La actriz siente una química especial con Freixa. "Dirigir a un actor significa conocerle, saber qué le puedes pedir y qué no, eso lleva su tiempo y en televisión no hay demasiado. Él se toma ese tiempo para conocer el material y conducirte. Reconocer cuándo algo te está siendo fácil y busca una vuelta de tuerca más a tu trabajo. No se conforma con lo primero que haces, sabe a quién le tiene que hablar al corazón, a la cabeza o qué palabra te tiene que decir para que te dispares y crezcas. En ese sentido creo que es un espléndido director que podría dirigir cualquier cosa, cine, televisión o teatro".

Garrido, por su parte, explica que Pau es un director que "trabaja al actor". " Te coloca en una tesitura ambigua, como de peligro. Eso para un actor es genial, no estás muy seguro ni cómodo", dice al respecto.

La cámara, un personaje más en la serie

Durante un descanso de la grabación, una importante escena para la trama rodada en el puerto de Mataró, Freixa explica que para él es importante que los actores y la cámara tengan libertad de movimientos. "Trabajamos constantemente con un 'steadycam' extraordinario. Es Peke, un monstruo. Un crack, un crack" repite Nancho Novo.

Garrido coincidió con Peke Griffin en 'El tiempo entre costuras'. " Para mí, Peke es el alma de la serie. Es un tipo con un talento estratosférico, juega como si fuera un personaje con la cámara, no como si fuera un técnico. Eso para un actor es magnífico porque te acompaña con la cámara, se esconde y le tienes que buscar", explica.

Un accidente, una desaparecida y un sospechoso con amnesia

Un hombre vaga por una carretera solitaria. Por su estado parece haber sufrido un accidente de tráfico, pero no sabe ni quién es ni cómo ha llegado allí. Se trata de JuanElías, un carismático abogado y profesor de universidad, casado con la reputada jueza Alicia Castro y padre de dos hijos. Pero él no lo recuerda: está completamente amnésico.

Cuando al día siguiente la policía encuentra su coche accidentado descubre en el interior el teléfono móvil y restos de sangre de su sobrina y alumna de 22 años, a la que nadie ha vuelto a ver desde el accidente. RamónSaura, el padre de la chica, moverá cielo y tierra para encontrarla y para demostrar lo que sospecha: que su cuñado la ha asesinado. Elías deberá entonces demostrar su inocencia, aunque ni él mismo sabe si es culpable. Durante el proceso de defensa deberá enfrentarse a Eva Durán, una antigua alumna que le conoce y está convencida de que la amnesia no es más que una tapadera para esconder un terrible crimen.