Diabólica, adictiva y llena de incógnitas, así es 'Sé quién eres'

— ¿Urgencias...? Llamo desde el km. 8 de la PK-163… Un hombre, parece que ha sufrido un accidente... Perdone, ¡eh!, perdone, ¿cómo se llama? — No... no sé quién soy.

Este es el punto de partida de ‘Sé quién eres’, una de las principales apuestas de ficción de Telecinco para el presente curso televisivo. Creada por Pau Freixas, narra la historia de un prestigioso abogado y reconocido profesor de universidad que aparece en una carretera totalmente desorientado tras sufrir un grave accidente de tráfico. En su coche encuentran restos de sangre y el móvil de su sobrina, a la que nadie ha vuelto a ver desde entonces. Interrogado por la policía y por sus familiares, el hombre dice no recordar nada: ni el accidente, ni su identidad, ni su vida antes de la tragedia. Sin embargo, no todos le creen: su cuñado, padre de la desaparecida, está convencido de que todo es una burda maniobra para eludir la responsabilidad de un asesinato y hará todo lo posible para demostrarlo.

La serie, que la cadena ha realizado en colaboración con Arca Audiovisual (Filmax), cuenta con un elenco artístico de primer orden formado por Francesc Garrido, Blanca Portillo, Aida Folch, Nancho Novo, Antonio Dechent, Pepón Nieto, Carles Francino, Mar Sodupe, Martiño Rivas, Eva Santolaria, Susana Abaitua y Àlex Monner, entre otros actores.

Francesc Garrido es Juan Elías Carismático e inteligente, Juan Elías es el líder del bufete de abogados más importantes de la ciudad. Admirado y odiado a partes iguales, ahora se enfrenta a su caso más importante: acaba de aparecer tambaleándose por una carretera solitaria después de sufrir un accidente y en su coche siniestrado aparecen indicios claros que apuntan a que es el responsable de la desaparición de Ana Saura, su sobrina. Tendrá que demostrar su inocencia pero dice ignorar si es culpable porque ni siquiera sabe quién es. ¿Es verdad que está amnésico o todo es una estrategia?

Blanca Portillo es Alicia Castro Jueza de profesión y mujer de Juan Elías, Alicia es de carácter severo y contundente. La inteligencia y racionalidad con la que conduce su carrera y su matrimonio son realmente destacables y su único punto débil son sus dos hijos. Frente a los acontecimientos que amenazan con destruir a su familia, la protección de los suyos se convertirá en su mayor prioridad.



Aida Folch es Eva Durán Aunque haya sufrido los reveses de la vida una y otra vez, Eva conserva la mirada y actitud propias de una soñadora empedernida. La luz que desprende y su manera de ver el mundo hacen que sea prácticamente imposible no caer hechizado por su encanto. Volver a encontrarse con Elías desde la acusación la enfrentará a sus propias creencias y le hará revivir sentimientos que creía enterrados.

Nancho Novo es Ramón Saura Ramón Saura es el Rector de la Universidad. Es responsable, exigente y le gusta tenerlo todo controlado. Una mentalidad cartesiana que se desplomará como un castillo de naipes en el momento en que le comunican que su hija Ana ha desaparecido y que Juan Elías es el principal sospechoso.

Antonio Dechent es Ricardo Heredia Heredia es el socio de Elías, su mejor amigo y ahora también su abogado... y no necesariamente en ese orden. Tiene la lealtad como máxima y el cinismo como idioma; para él ni la ética ni la moral entran en la ecuación cuando de ganar un caso se trata. Por eso hará lo que sea necesario para sacar a su socio del embrollo en el que se ha metido, aunque para ello tenga que alejarlo de sus propios sentimientos.

Carles Francino es David Vila Después de trabajar algunos años en un bufete importante de abogados, David decidió dar un paso delante y montar su propio despacho. Afortunadamente para él, su socia en el negocio es Eva Durán, con la que tiene una gran sintonía. Al menos hasta la aparición de Juan Elías.

Eva Santolaria es Marta Hess Es la fiscal que se encarga de dirigir la investigación criminal del caso Juan Elías. Ambiciosa y astuta y muy segura de sí misma, conoce a la perfección los entresijos del sistema judicial y no dudará en usar todas sus armas para encontrar a Ana Saura y utilizar el éxito para escalar en su profesión.

Pepón Nieto es Alberto Giralt Giralt es el inspector de policía encargado del caso Ana Saura. Metódico e inteligente, tiene la capacidad de descifrar a los implicados en sus casos casi con tan solo una mirada. Su capacidad de análisis será imprescindible para la resolución del caso, que llegará a obsesionarle hasta engullir su propia vida personal.

Mar Sodupe es Silvia Castro A pesar de ser la hermana mayor de Alicia, Silvia siempre ha vivido a su sombra. Fue la niña conflictiva, la adolescente perdida y la madre inestable que siempre dependió de los demás. Después de encadenar una larga lista de malas decisiones, de las cuales lo único bueno que surgió fue su hijo Marc, encontró a Ramón, alrededor del cual gira ahora su vida.

Susana Abaitua es Ana Saura Inteligente y seductora, Ana se pronto se convirtió en la alumna más popular de su curso. A pesar de ser una estudiante brillante con un prometedor futuro, su sueño oculto siempre fue marcharse a hacer surf, lejos de las obligaciones y la presión familiar. Entre ella y Elías siempre hubo un juego de seducción y admiración mutua, una relación especial que, pese a ser su tío, agrandaba el ego del abogado.

Martiño Rivas es Marc Castro Marc encontró su sitio en el mundo al ser acogido por Ramón Saura como un hijo más. Creció junto a su hermanastra Ana en un hogar feliz y él siempre sintió una gran admiración por su encanto y su arrolladora personalidad. Su desaparición le ha sumido en un estado de desesperación, ya que no concibe la vida sin ella.

Àlex Monner es Pol Elías Hijo de Juan Elías y Alicia Castro, Pol es un gran amigo de sus amigos, una mente brillante para sus profesores y un compañero sensible y atractivo para las chicas de su clase. Cae bien a todo el mundo y además ha heredado el carisma de su padre, pero ahora que su prima ha desaparecido y la culpa ha recaído sobre



Noa Fontanals es Julieta Elías Es la pequeña de los Elías y la que menos se parece a ellos. Ha heredado la inteligencia de sus padres, pero es una niña soñadora y afable, más parecida a su tía Silvia. A pesar de ser muy madura para su edad su vida aún gira entorno a su familia, a la que admira y quiere incondicionalmente.























‘Sé quién eres’ se vertebra en torno a una trama única: una potente historia con una parte de suspense a modo de puzle articulado alrededor de personajes con muchas capas, brillantes y complejos, que brindan a la vez la oportunidad de desarrollar una fuerte historia dramática y emocional en torno a sus relaciones. Misterio, intriga y giros inesperados son el motor y el telón de fondo para contar el drama de dos familias puestas al límite que se debaten trágicamente entre la razón y las emociones. “Es la culminación de más de dos años de trabajo”, ha explicado Carlos Fernández, Consejero Delegado de Filmax, y ha añadido que es la primera serie hecha con una ambición a nivel nacional”. Pero no solo han tenido una ambición nacional, también tenían un objetivo internacional que han conseguido. Tal ha sido la expectación generada por 'Sé quién eres' en los mercados de contenidos audiovisuales -formó parte de la Wit List 2015 y fue la única serie española seleccionada para el MipDrama Screenings previo al MipTV 2016- que ya se han cerrado acuerdos para su emisión o adaptación en territorios como Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania, Israel, Turquía, Polonia y en Latinoamérica a través de Blim, plataforma SVOD del Grupo Televisa.

Su carácter novedoso y original, la intensidad de sus tramas y el interés que ha despertado en el sector el nuevo trabajo de Pau Freixas tras la notoriedad internacional de 'Pulseras Rojas' han contribuido a este éxito de ventas internacionales incluso antes de su estreno en España. Lo que la puede convertir en una serie "adictiva para el espectador", así la califica Arantxa Écija, directora de Ficción de Mediaset.

Rodada íntegramente en escenarios reales

Escrita sin condicionantes previos y puesta al servicio de la evolución de los personajes, la historia de ‘Sé quién eres’ ha requerido un complejo y poco habitual diseño de producción que ha obligado a rodarla por completo en escenarios naturales, sin una sola secuencia en plató. Casas señoriales, lujosos chalets, lofts funcionales y modernos, carreteras solitarias, hospitales, campus universitarios, la Ciutat de la Justícia de Barcelona y decenas de localizaciones específicas para cada secuencia aportan veracidad y luz a la historia y ayudan a perfilar los personajes y sus circunstancias.

¿Cómo surge 'Sé quién eres'? Así lo explica Pau Freixas, creador y productor ejecutivo

"Quería atrapar al espectador desde el primer momento mediante un concepto de género que tuviera gancho y que a la vez me permitiera hablar de lo que me interesa. Un concepto fuerte, con muchas incógnitas abiertas desde los primeros minutos. Para ello era fundamental que la narración tuviera un ritmo dinámico, poco contemplativo, que las escenas arrancasen empezadas, sin presentaciones ni colas innecesarias. Los diálogos tenían que ser ágiles y precisos y, sobre todo, fundamentales para la historia.

Los personajes debían ser complejos, inteligentes y con una gran carga emocional para poder representar la dualidad que hay dentro de cada uno de nosotros, la lucha entre nuestra parte pragmática y nuestra parte romántica. Por eso dedicamos varios meses a la construcción de personajes antes de empezar a desarrollar la trama propiamente dicha. Así nacería Sé quién eres.

Quiero que el espectador se sienta cercano a la historia, dentro de ella. Construimos las escenas desde el punto de vista de un personaje en concreto, tanto en la escritura como también a la hora de rodar, usando la steadycam como elemento narrativo y afinando mucho la mirada y el pulso en las escenas. Hemos diseñado la producción con localizaciones naturales, bien fotografiadas y con una dirección artística que potencia los universos donde nos movemos. Y después de meses de casting conseguimos un elenco increíble, capaz de interpretar los matices y ambigüedades de todos los personajes.

Sé quién eres es un puzle, donde el misterio y los personajes se despliegan y componen frente al espectador a medida que avanzan los capítulos, llevándonos hasta un clímax final donde trama y personajes se dan la mano. He disfrutado y sufrido durante más de dos años para convertir este proyecto tan personal en una serie de televisión de la que me siento muy orgulloso.

Ojalá el público se enamore de ella como yo lo he hecho."