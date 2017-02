Eva Durán lleva a Juan Elías al lugar donde golpearon a Ana Saura

En su última parada, Eva Durán pimero le lleva alugar donde Ana Saura llamó pidiendo ayuda y, después a la zanja. Juan Elías tras ver el hoyo en el bosque se da cuenta que nunca ha estado en ese lugar, "aquí hay algo que no encaja", le dice. Tras esto, el abogado toma una decisión drástica, quiere fugarse, "me voy, no puedo arriesgarme", asegura, no quiere ir a la cárcel. Sabe que si entra en prisión, nunca va a salir de allí y no podrá recordar nada.