Macarena Gómez participará en el séptimo capítulo de ‘Sé quién eres’

El famoso sentido de la intuición de Giralt comenzará a dar sus frutos en el séptimo capítulo de ‘Sé quién eres’: la foto que llamó la atención del inspector en el tablón de desaparecidos corresponde a un hombre llamado Ezequiel Cortés, del que nadie ha vuelto a saber nada desde el mismo día en que desapareció Ana. Dispuesto a obtener más información, Giralt acude a interrogar a su mujer (Macarena Gómez) y no tarda en darse cuenta de que no solo está desconsolada por la inexplicable ausencia de su marido, sino que también oculta algo. Decidido a conocer toda la verdad, no dudará en minar la frágil emotividad de la mujer recurriendo a un personaje inesperado.