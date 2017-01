Alicia, a Juan, sobre la desaparición de su sobrina: "Todo apunta a que fuiste tú"

Alicia pensaba que Juan le iba a dar una explicación sobre lo que ocurrió con su sobrina, sin embargo solo le ha dicho que no se acuerda de nada y que no está fingiendo tener amnesia. Para la juez, todas las pruebas apuntan a que su marido ha matado a Ana Saura. Aún así cree que él no ha sido, pero se ha metido en un gran lío.