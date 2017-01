Heredia cree que Elías finge su amnesia:"¿Estabas haciendo teatrillo?"

Su ocio, su mejor amigo y su abogado... y no necesariamente en ese orden. Ese es Ricardo Heredia. El socio de Juan Elías creía que su amigo estaba fingiendo amnesia para salir bien parado de la acusación, pero se da cuenta de que no se acuerda de nada. Algo que les puede venir muy bien para que no vaya a la cárcel y, le aconseja que si se acuerda de algo que no se lo diga a nadie, ni siquiera a su mujer.