Vista previa: Juan Elías, ante la juez del caso, el fiscal y la acusación particular

Juan Elías es el principal sospechoso de la desaparición de su sobrina Ana Saura. El prestigioso abogado ha tenido que acudir a la vista previa ante la juez, el fiscal y la acusación particular. Tras informarle sobre los hechos que se le imputan, Juan Elías no se puede declarar ni culpable ni inocente porque no recuerda nada. Eva Durán le recuerda que es un gran abogado penalista que ha llevado muchos casos mediáticos, "durante su carrera como abogado ha utilizado en 13 caos la amnesia postraumática como argumento para eludir la prisión preventiva", apunta.