El cariñoso mensaje de María Teresa Campos a Edmundo: "Tu 'Morita' te manda besos"

Edmundo inició el concurso en segundo plano y cuando creíamos que había salido de su letargo, se enfadó. Una recompensa mal entendida le ha llevado al enfado, algo que no ha gustado nada a Carmen Borrego, la hija de su pareja, que antes de trasladarle el cariñoso mensaje de María Teresa, le ha dado un toque de atención. Igual que Jorge Javier, que no se ha cortado en reprender al humorista y pedirle que nos mostrara al gran concursante que durante unos días nos dejó ver y se dejara de enfados sin sentido. Edmundo ha reconocido su error y ha pedido perdón a ' Supervivientes '.

“Cuando las cosas no se escuchan bien no deberías ser tan necio y tan orgulloso y deberías haberte comido las tostadas sin decir nada . Y en este momento deberías pedir disculpas al programa y a todos los compañeros porque todos nos hubiéramos comido las tostadas tan ricamente”.

Carmen le ha preguntado cómo se encontraba y al saber que estaba bien, le ha reprochado su huelga de hambre y desconfianza hacía la organización de ‘Supervivientes 2017’: “Yo creo que en eso te has equivocado un poco” . “Sí, me he equivocado, pero eso ya pasó, no creo que sea para tanto, porque el que no comí fui yo” , ha asegurado dejando claro que quería olvidar lo sucedido.