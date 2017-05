¡Pasmados con la involución de Leti! Del mítico 'Con mucha marcha' al indescriptible 'Toma pepinazo'

"Al mediodía... ¡¡¡Alegría!!!". ¿Quién no sabe terminar esta frase? ¿Quién no ha gritado "¡Con mucha... marchaaa!"? Y seamos sinceros, ¿quién no ha bailado, por lo menos un trocito, de 'Mr. Policeman', 'La Salchipapa' o 'Toma pepinazo'? Suena fuerte pero, tengamos la edad que tengamos, debemos reconocer que Leticia Sabater ha formado parte de nuestras vidas en algún momento. Es así. Y eso se merece un homenaje, bueno, lo mismo tanto no, pero un análisis de la evolución de la concursante de ' Supervivientes ' sí...