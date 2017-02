El caótico making of de ‘Es por tu bien’ que te hará partirte de risa

Manuel Burque, guionista de ‘Es por tu bien’, tenía un importante objetivo durante el rodaje de la nueva comedia de Carlos Therón, tenía que grabar el making of. Pero este cometido no ha sido todo lo fácil que él pensaba que iba a ser. Miki Esparbé, uno de los protagonistas de la película, le ha llegado a echar de los camerinos porque no quería que le grabasen. La película se estrena el viernes 24 de febrero en cines.