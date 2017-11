Tadeo Jones debuta en el teatro con el estreno en Madrid de ‘Tadeo Jones. Una aventura musical’

Con un guion original que desarrolla una aventura diferente a las protagonizadas hasta ahora por el famoso personaje, esta obra musical, que se suma al amplio catálogo de productos licenciados diseñado por la División Comercial y de Producto Editorial de Mediaset España, reinterpreta las canciones más emblemáticas de las dos primeras partes de la saga cinematográfica, así como del espacio de divulgación científica 'Descubre con Tadeo' , ofrecido por el canal infantil de la compañía, Boing, y por Mitele Kids: ‘Todo es posible’, de David Bisbal y Tini; 'Te voy a esperar', de Juan Magán y Belinda; 'What Makes You Beautiful', de One Direction; 'Dreaming Late at Night', de Laura Durant; y 'Nada es imposible', de Xuxo Jones.