Augusto Algueró, el hijo de Carmen Sevilla, ha sido criticado en las últimas horas por la decisión de no hacerle un homenaje público a su madre. A pesar de que no suele hablar ante los medios de comunicación, lo ha hecho para responder a quienes opinan sobre la decisión de la familia.

“Nunca he querido aparecer en la prensa porque o no soy famoso, los famosos era mis padres”, ha comenzado, añadiendo que prefiere permanecer en el anonimato.

“ He escuchado por ahí a alguien que ha dicho que había venido [al tanatorio] y no había nadie . Pues lógicamente no había nadie porque no era el momento ni correspondía que hubiera nadie. Ahora mismo todos los que vamos a entrar, que somos muy poquitos, es única y exclusivamente familia de lazos de sangre con mi madre, con la excepción de dos personas, que son las que han cuidado a mi madre durante los últimos años”, ha explicado.

Mucha gente quiere despedirse de Carmen Sevilla, pero no será así, al menos por ahora. Augusto ha explicado que, a pesar de todo lo que se está diciendo, la decisión no ha sido solo suya: “No lo he decidido yo. Cuando falleció mi madre, me puse en contacto con los miembros de la familia y hemos decidido que preferíamos mantener una velada tranquilos y alejados de los medios”.