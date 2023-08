La magia de Twitter se hace real en el caso de Alberto: reflotó su negocio gracias a un tuit

"He abierto un negocio de comida a domicilio en Valencia pero no entran pedidos. Juro que la comida está buenísima y si pides y me pones en observaciones que vienes de Twitter, te regalo un entrante ¡HAGAN LA MAGIA DE TWITTER, PORFA!", este es el tuit que escribió Alberto y que llegó a cinco millones de personas. Estaba a punto de arruinarse, pero de repente no puede abarcar todos los pedidos y hasta ha contratado, en directo, a una chica.