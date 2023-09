El hijo de Ángel Nieto, tras el archivo del caso de su padre: “Queremos luchar por decir que llevaba el casco abrochado, no falleció por culpa suya”

El hijo de Ángel Nieto, Pablo, aborda en ‘Así es la vida’ el archivo de la causa por la muerte de su padre por segunda vez. La justicia no ve delito en la imprudencia cometida por la mujer que golpeó por la parte de atrás el quad en el que viajaba el piloto. Los hijos valorarán si recurrir o no esta decisión porque no quieren remover lo sucedido pero quieren que se sepa “la verdad” y defender que su padre llevaba el casco bien abrochado.