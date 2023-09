'Así es la vida' reacciona a la salida de Oriana Marzoli de 'GH VIP': "No puede aprovecharse para ir, ganar dinero y luego retirarse”

En la misma línea, Gema Fernández recordaba que lo primero que hizo Marta Flich fue preguntar a Oriana si podían confiar en ella: “Es la segunda vez, una persona no puede aprovecharse para ir, ganar dinero y luego retirarse”.

Para Suso Álvarez, esta decisión de Oriana tiene más que ver con la marcha de Luca y el poder que dieron a Oriana: “Se lo ha tomado como que a su grupo la audiencia no lo ha aceptado”. Carmen Borrego opinaba igual, cree que Oriana ha creado su propia “mini pandi”, pensaba que no iba a tocarles nadie pero ha visto que no es así.