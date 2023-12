Mala Rodríguez es la segunda concursante confirmada de 'Bailando con las estrellas'

Miguel Torres no estará solo en ‘Bailando con las estrellas’, ya que a la lista de concursantes del nuevo programa de Jesús Vázquez y Valeria Mazza se une un nombre de lo más potente; el de la rapera Mala Rodríguez.

La jerezana asegura que está “muy feliz” de participar en el concurso: “No sabéis la ilusión que me hace poder estar aquí, porque voy a aprender mucho”, aseguraba la artista en la entrevista previa de ‘Bailando con las estrellas’.

Ella es una mujer que está de lo más acostumbrada a los comentarios y asegura que no está asustada ante las críticas que pueda recibir: “Tener gente que te juzga yo creo que lo vivimos todos y todos los días”, declaraba la artista.

La zona de confort de Mala Rodríguez es el rap y el mundo de la canción, pero, parece que salir de ella no le da nada de miedo: “Me gustan los retos. Realmente, creo que la gasolina mía es que me pongan las cosas difíciles, me atrevo con todo”, apuntaba.